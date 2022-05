Il sondaggio segreto che sconvolge tutto: "Grandissima fibrillazione". Un grande partito nel baratro

11 maggio 2022 a

Si dice che nel Movimento 5 stelle ci sia una "grandissima fibrillazione". Secondo quanto riporta il sito Dagospia, infatti, ci sarebbe "un sondaggio riservato" che attribuisce a Giuseppe Conte e ai grillini "un misero 10,2 per cento". A conti fatti, il M5s "dal 2018 ha perso la bellezza di oltre venti punti...". Insomma, la situazione sarebbe peggiore di quanto rivelano i sondaggi ufficiali.

Un retroscena che verrebbe di fatto confermato da quanto dichiarato da Davide Casaleggio a margine di un evento a Milano: "Penso che sia un po' schizofrenico quello che si sta facendo oggi nel M5s. Si dice una cosa e si fa il contrario spesso. Questa schizofrenia in politica non credo paghi. Infatti i sondaggi stanno crollando di giorno in giorno". E ancora: "Il Movimento ha imboccato una via di declino che sta continuano a scendere", ha aggiunto.

Secondo Casaleggio pure l'alleanza con il Pd "sta tramontando, infatti al governo c'è un campo larghissimo di presenze. Mi dispiace che non si voglia più partecipare alle comunali. È la fase di declino di un progetto", ha concluso. Quindi, riferendosi alla vicenda di Vito Petrocelli: "Il fatto di mettere all'angolo un senatore che vota contro l'invio delle armi quando pubblicamente si dice di non volerle inviare è un esempio di schizofrenia", "è stata bizzarra come gestione e tra l'altro non è stato espulso dal Movimento 5 stelle, ma solo dalla commissione Esteri".

