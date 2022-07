Alessandra Ghisleri, la profezia: "Chi resta fuori dal Parlamento"

09 luglio 2022 a

Sono sei i partiti che potrebbero superare la soglia di sbarramento al 4 per cento, non uno di più. Lo riferisce Alessandra Ghisleri in collegamento con Omnibus, il programma di La7 in onda venerdì 8 luglio. Qui la sondaggista elenca chi, con una nuova legge elettorale, potrebbe entrare in Parlamento. E si tratta di Fratelli d'Italia, Partito democratico, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Azione. "Questo - avverte la direttrice di Euromedia Research - senza considerare il nuovo progetto di Toti e Fratoianni".

In sostanza, specifica la Ghisleri, "con la riduzione dei parlamentari Giorgia Meloni prenderebbe 108 seggi, il Pd 104, Salvini 70, 55 il Movimento 5 Stelle, 40 Berlusconi e 23 Azione". Numeri alla mano l'esperta mette in guardia il centrodestra: "Se non trovano un accordo, è difficile governare e si andrebbe di nuovo incontro a una situazione inusuale". Insomma, un governo dalle bizzarre intese.

Cosa invece ne sarà di Luigi Di Maio, appena uscito dal Movimento 5 Stelle e intenzionato a dar vita a un proprio partito, la Ghisleri si era già sbilanciata qualche giorno fa. "Il bacino d'utenza verso cui Di Maio guarda, è praticamente tutto al momento fuoriuscito dal M5s. Ho visto tanti dati. Noi prima di darne uno definitivo aspettiamo di rilevarlo almeno 4-5 settimane, in modo da avere un dato che si confermi". Poi però la sondaggista ha mostrato qualche cifra: "Lui, per i nostri sondaggi, è al 2-3 per cento, ma si parla del bacino d'utenza che lo guarda con attenzione. Punto. Non è un voto politico né un'intenzione di voto rilevabile". E se i numeri venissero confermati, la forza politica del ministro sarebbe sicuramente fuori dal Parlamento.

