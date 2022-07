Sondaggio Pagnoncelli, Giorgia Meloni col turbo: di quanto sale FdI dopo la crisi

30 luglio 2022 a

Draghi piace agli italiani anche dopo la caduta del governo? La risposta è sì, stando al sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Anzi, gli indici di gradimento del governo e del premier sarebbero addirittura aumentati dopo le dimissioni. In entrambi i casi c'è stato un aumento di 3 punti rispetto al mese scorso. E così il gradimento dell'esecutivo passa da 55 a 58, quello del banchiere da 59 a 62. "Valori molto elevati a poco meno di un anno e mezzo dall’insediamento", spiega il sondaggista.

Pagnoncelli, poi, sottolinea che le valutazioni positive su Draghi arrivano da tutti gli elettorati, anche se i valori cambiano da partito a partito. Si passa "dal 92 dei dem al 53 dei pentastellati, passando dal 77 degli elettori di Forza Italia al 61 di quelli della Lega; anche tra le file di Fratelli d’Italia, il principale partito di opposizione, si registra un indice positivo (54)". Più divisi gli astensionisti, tra i quali comunque l'indice si attesta attorno al 50.

Gli italiani, insomma, hanno apprezzato il lavoro svolto dal premier in un periodo così complicato per il Paese, tra pandemia da Covid, guerra in Ucraina, problemi di energia e siccità. La caduta del governo, tra l'altro, ha prodotto degli effetti anche sui partiti. A guadagnarci sono stati Fratelli d’Italia (+3,3%) e Partito democratico (+2,4%), mentre ad arretrare sono stati Lega (-1,5%), Movimento 5 Stelle e Forza Italia (entrambe -0,8%).