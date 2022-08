Andrea Crisanti candidato con il Pd: cosa c'è dietro la scelta

16 agosto 2022 a

a

a

Andrea Crisanti sarà candidato alle prossime politiche con le liste del Pd. Una clamorosa sorpresa che di fatto apre la prateria degli scranni in Parlamento ai virologi. Dopo due anni di Covid e di relative comparsate tv, Crisanti si prepara a passare all'incasso con un posto nell'Emiciclo. E il suo nome di certo avrà fatto storcere il naso a diversi esponenti del Pd che sono rimasti fuori dalla competizione elettorale. Le liste varate questa notte hanno lasciato uno strascico di polemiche senza fine. L'esclusione di Base Riformista guidata da Luca Lotti potrebbe portare a un terremoto tutto interno al Pd.

Ma anche il rifiuto polemico della Cirinnà, destinata a una sfida perdente, è il segno che all'interno del Nazareno qualcosa sta cambiando. Letta è sempre più in bilico e le scelte delle liste potrebbero segnare la sua fine alla guida del partito.

Di certo la scelta di Crisanti fa abbastanza discutere. Il virologo adesso si appresta a dare il via alla sua prima campagna elettorale e probabilmente lo rivedremo nuovamente in tv. Il Pd cerca di prendere quei voti tra chi ha seguito con interesse le teorie sul Covid del virologo in tv, un modo per conquistare voti con un nome della società civile che però ha avuto una forte sovraesposizione mediatica. In tv ci starà forse più di prima. Le liste dem dunque sono pronte, come anche è pronta la rivolta interna del partito. I nomi scelti da Letta sono una bomba a orologeria che potrebbe esplodere da un momento all'altro.