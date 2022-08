Elezioni, il piano segreto: come non vogliono far governare il centrodestra

21 agosto 2022 a

Cosa succederebbe se la vittoria del centrodestra fosse meno netta di quella data oggi dai sondaggi? Secondo Carlo Calenda - si legge in un articolo su Repubblica - si arriverà inevitabilmente alla cosiddetta "maggioranza Ursula". O meglio, saranno proprio il leader di Forza Italia e magari anche la Lega "a preferire Draghi a Giorgia Meloni". Secondo il leader di Azione, "una coalizione Ursula sarà inevitabile per le tensioni finanziarie esterne, internazionali e per le tensioni politiche interne dello stesso centrodestra".

"Di maggioranza Ursula parlo da 300 anni, se c’è da lavorare con il Pd… Non è che disistimo le persone perché non ci vado più d’accordo, quindi penso che dovremmo arrivare a una larga coalizione di partiti europeisti, in questo momento Andrea Orlando e Giorgetti stanno governando insieme": questa la proposta lanciata da Calenda in tv. La scommessa sulla maggioranza Ursula però potrebbe rivelarsi perdente se si guardano i sondaggi. In più occasioni, infatti, il Terzo Polo è stato accreditato del 5% di consensi.

La “strada Ursula”, poi, diventa difficile da percorrere soprattutto se il centrodestra è davvero forte come mostrano i sondaggi e il centrosinistra invece è piuttosto fragile. Se le rilevazioni degli ultimi giorni venissero confermate dal voto del 25 settembre, è difficile che alla fine si crei una maggioranza ballerina in Parlamento. E nel frattempo il dem Enrico Borghi pone un'altra questione: "Vorrei ricordare che la maggioranza Ursula coinvolge anche i grillini. Calenda ha cambiato di nuovo idea?".