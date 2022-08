Sondaggio, la sorpresa: calo senza freni, dove scatta l'allarme rosso

27 agosto 2022 a

A meno di un mese dalle elezioni, i sondaggi cominciano a delineare come finirà la disputa del 25 settembre. A quanto pare il trend del centrodestra in vantaggio è una costante, come rivela l'ultimo sondaggio di Termometro politico. La coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e i vari partiti di centro è già al 45,6 per cento. Una risultato che garantirebbe al centrodestra l'accesso a palazzo Chigi dalla porta principale. L'ultimo sondaggio segnala Fratelli d’Italia al 24,7 per cento contro il 23,3 per cento del Partito democratico dato in calo. È stabile la Lega al 14,3%, Forza Italia si attesta al 7,2 per cento.

Cala ancora il Movimento Cinque Stelle che è al 10,7 per cento. Crolla anche il Terzo polo. Carlo Calenda (Azione) e Matteo Renzi (Italia Viva) avrebbero il 4,8 per cento, facendo segnare un corposo calo negli ultimi sette giorni.

Poi c'è il girone infernale del 3 per cento, l'asticella fissata per l'ingresso in Parlamento: Sinistra Italiana/Verdi al 2,5%, Italexit al 2,5%, +Europa all'1,9%, Italia Sovrana all'1,7%, Unione Popolare all'1,5%, Noi Moderati all'1,2%, Alternativa per l’Italia all'1%. Sotto l'1% Impegno Civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci dato allo 0,8%. Insomma per Gigino la figuraccia è davvero dietro l'angolo.