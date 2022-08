Sondaggio YouTrend, tsunami-centrodestra: ecco perché trema il Quirinale

31 agosto 2022 a

Stando ai sondaggi del 25 agosto, secondo YouTrend, la gara tra le coalizioni è aperta in 18 collegi della Camera e 6 del Senato. E la forbice a favore del centrodestra è di 248/268 seggi alla Camera e di 126/136 al Senato. Mentre il centrosinistra raggiungerebbe 78/98 deputati e 39/49 senatori, riporta La Repubblica. Si tratta di simulazioni visto che al momento c'è anche una astensione del 35 per cento. I nuovi collegi elettorali - così come sono stati disegnati dopo il taglio dei 345 parlamentari - si sono ampliati e per la prima volta l'hinterland perderà di più in circoscrizioni che sono diventate molto miste, non più solo metropolitane o urbane, ma che coinvolgono elettori di aree vastissime, delle periferie e delle campagne, soprattutto al Senato. Insomma, il centrodestra avrebbe i due-terzi dei seggi necessari per modificare la Costituzione. Magari in senso presidenzialista...

Secondo poi l'ultimo sondaggio di Euromedia Research (29-30 agosto) Fratelli d'Italia doppia la Lega mentre Azione di Carlo Calenda supera Forza Italia di Berlusconi. Il partito di Giorgia Meloni sale al 24,6 per cento (più 1,1 rispetto all'ultima rilevazione del 22 luglio), raddoppiando così i consensi rispetto a Matteo Salvini che si fermerebbe al 12,5 per cento (meno 1,5). Al secondo posto il Pd che avrebbe il 23,11 per cento (più 0,3). Azione-Italia Viva arriverebbe al 7,4 per cento (meno 0,8) mentre Forza Italia sarebbe attestata sul 7 per cento (meno 0,7). Mentre il Movimento Cinque Stelle crescerebbe del 3,1 per cento attestandosi al 12,3. Italexit di Gianluigi Paragone arriverebbe al 2,8 per cento (più 0,1).