L'Aria che tira, Donzelli contro Draghi: "Un atto scorretto a pochi giorni dal voto"

"Atto scorretto del governo fatto a 25 giorni dal voto": Giovanni Donzelli, ospite de L'Aria che tira su La7, ha criticato duramente l'esecutivo di Mario Draghi per via della gestione del dossier ITA. Secondo il deputato di Fratelli d'Italia, non era questo il momento di intervenire su un capitolo così delicato dell'economia italiana. "Si discute se il governo può o non può - secondo me sì - aiutare gli italiani per le bollette, e poi si decide di svendere la compagnia di bandiera, facendo un intervento strategico che cambia l'economia nazionale e la politica per i prossimi decenni".

Secondo Donzelli, insomma, mentre per un intervento così urgente come quello delle bollette ci sono perplessità in merito alla legittimità, per un'operazione così delicata come quella che riguarda ITA invece sembra si proceda in maniera spedita. "Mettiamoci d'accordo, se non si può dare una mano agli italiani per le bollette allora il governo non deve permettersi di fare una scelta così nevralgica, strategica e politica. Perché non è una scelta tecnica questa, è una scelta politica".

Giovanni Donzelli a L'Aria che tira, il video

A colpire il deputato meloniano è anche la tempistica: "A 25 giorni dal voto lo reputiamo grave. Perché non c'è solo il tema dei dipendenti e della salvaguardia del settore occupazionale, si tratta di un settore strategico per l'economia italiana. In base a quali rotte si privilegiano, a come si spostano i flussi dei turisti nell'Europa e nel mondo, ovviamente cambia l'economia di una nazione. Non possiamo pensare di fare una scelta del genere con leggerezza per far quadrare dei conti a fine mandato senza un consenso popolare".