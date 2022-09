Giorgia Meloni, Mieli la avverte: "Letta, scelta giusta"

07 settembre 2022 a

"Ci sono delle persone ingenerose che rimproverano a Enrico Letta di non aver capito la logica del sistema elettorale". Paolo Mieli, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, risponde indirettamente a Carlo De Benedetti, che lunedì sera a Otto e mezzo dalla Gruber aveva ribadito la sua critica feroce al segretario del Pd: "Ha sbagliato tutto", sosteneva l'editore di Domani, secondo cui l'unica speranza di vittoria sarebbe stata un'alleanza di tipo elettorale "tutti dentro", da Calenda a Conte.

Secondo Mieli, però, sarebbe stato un disastro e alla fine la strategia di Letta di correre da soli, senza il Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo di Azione e Italia Viva, potrebbe risultare azzeccata, con conseguenti gravi rischi per Giorgia Meloni e il centrodestra. Che magari, anzi molto probabilmente vincerà lo stesso, ma senza trionfare e senza soprattutto avere il pieno controllo del Parlamento. Uno scenario scivolosissimo che rimetterà in gioco la premiership della leader di Fratelli d'Italia rimettendo inevitabilmente in mano al presidente Mattarella il pallino di Palazzo Chigi. Di fatto, l'obiettivo dichiarato proprio di Calenda, che non ha mai fatto mistero di essersi candidato per provare a tenere al suo posto Mario Draghi con una maggioranza più ampia possibile (Meloni compresa)



"Letta e i suoi hanno scelto di presentarsi a tridente, non è che non ne sapevano le conseguenze - è il ragionamento di Mieli -. So che Pagnoncelli sostiene che tutti insieme il centrosinistra avrebbe potuto vincere, o giocarsela. Io invece non ne sono affatto convinto. Secondo me è una partita persa in partenza e uniti si perdeva peggio. Liberate le forze di Conte e del Terzo Polo, una a sinistra del Pd e una a destra, possono fare una somma di voti molto, molto maggiore. E quella somma di voti vedrà che sulla prossima legislatura conterà e conterà parecchio".