Enrico Letta, "Livorno mer***a": scivolone in campagna elettorale

07 settembre 2022 a

a

a

Gaffe senza precedenti per Enrico Letta. Non contento delle difficoltà in vista delle elezioni, il segretario del Partito democratico rischia ora di perdere una roccaforte rossa e per un suo scivolone. Il tutto è accaduto alla Festa dell'Unità di Pisa. Pensando di fare il simpatico e cavalcando una rivalità storica, Letta ha affermato: "Forza Pisa, Livorno mer***". Inutile il tentativo di raddrizzare il tiro: "A Livorno abbiamo dimostrato, nel 2019, che il Pd e il centrosinistra sanno convincere i cittadini e quindi tornare a vincere". Immediata la reazione dei livornesi. Primo a commentare è il partito Potere al Popolo, che sui social si sfoga: "Questo il pensiero del segretario Pd sulla nostra città: Livorno m…".

"Ecco perché va ringraziato": Matteo Renzi umilia Enrico Letta

Non a caso qualcuno sul web gli ricorda: "La Toscana è l’ultima roccaforte da cui può uscire qualche parlamentare dem eletto con l’uninominale, a parte forse l’Emilia e le grandi città. Letta sta facendo davvero del suo meglio per regalare il 'cappotto' alle destre. Imperdonabile. Livorno è una delle poche città che ti rimane…Pisa è leghista…".

"Ma quanto fai ridere?": Meloni umilia Letta, il disastro del piddino | Guarda

A tentare di riportare la calma ci ha pensato un dirigente dem livornese: "Quella di Letta è stata probabilmente una battuta in un clima di goliardia pisana, nulla di offensivo negli intenti".In ogni caso, "una battuta del genere un segretario se la doveva risparmiare". Soprattutto visti i problemi che, sondaggi alla mano, il Pd si trova a dover affrontare se qualcosa il prossimo 25 settembre vuole portare a casa. Dalle ultime rilevazioni, infatti, i dem sono in caduta libera. E con loro anche tutto il centrosinistra.