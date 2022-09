Matteo Renzi umilia Enrico Letta: "Ecco perché va ringraziato"

06 settembre 2022 a

"Letta non va attaccato ma va tutti i giorni ringraziato perché ci sta facendo una campagna elettorale che nessun comunicatore avrebbe immaginato. Ogni giorno ci fa un nuovo assist": Matteo Renzi sbeffeggia il segretario del Pd ai microfoni di Radio Leopolda. Il leader di Italia viva, in particolare, ha sottolineato tutte le contraddizioni che il dem avrebbe manifestato nel corso della campagna elettorale, come la scelta di allearsi con Fratoianni pur sostenendo l'agenda Draghi; oppure il fatto che sia passato dal Jobs Act al reddito di cittadinanza.

Secondo Renzi, i vertici dem si starebbero snaturando: "Quelli del Pd che hanno votato il Jobs Act ma non l'hanno capito sono dominati dal rancore personale per una stagione in cui il Pd vinceva, non sanno di cosa parlano. Tempo 20 giorni e il Pd inizierà l'ennesima analisi della sconfitta. Potevano perdere le elezioni e stanno perdendo la loro storia".

Letta, intanto, rema contro il Terzo Polo di Renzi e Calenda, che pare essere sempre più in crescita nei sondaggi: "Qualcuno dice che vota per Renzi perché è simpatico. Certo, è simpatico. Ma deve sapere che se vota per loro sta aiutando la destra a vincere e la destra può avere la maggioranza assoluta che le permetterà di cambiare la Costituzione".