Lega, orrore al gazebo: assalto a colpi di pugni e insulti

La denuncia della Lega arriva ieri sera pochi minuti prima delle 22: «Un gruppo di circa 40 anarchici ha picchiato i nostri militanti a Marina di Carrara». L'episodio è accaduto nel centro della cittadina toscana, dove alcuni simpatizzanti del Carroccio stavano organizzando una tradizionale serata di campagna elettorale con banchetto, volantini e magliette blu. Senonché una pattuglia di antagonisti ha pensato bene di rovesciare il gazebo, insultare i presenti e addirittura aggredire corpo a corpo alcune militanti presenti. Il comunicato della Lega è durissimo: «Militanti della Lega picchiati anche con aste di bandiere (donne comprese), una persona che ha richiesto cure mediche, gazebo e tavolini devastati. Nelle scorse settimane abbiamo sopportato minacce e vandalismi in tutta Italia, da questo momento si è passato il limite».

Aggiunge il comunicato del partito: «Si è trattato di un pestaggio organizzato da almeno cinquanta violenti scatenati. $ il risultato di settimane di delegittimazione della Lega, anche da parte del centrosinistra che insiste a infangare e a gridare al pericolo democratico. Al Viminale c'è qualcuno?».

Susanna Ceccardi, europarlamentare leghista presente sul posto, ha subito denunciato l'accaduto con un video: «Sono cose che non accadevano da anni, purtroppo in questa regione ci sono ancora rigurgiti antidemocratici. Alcune persone sono andate in ospedale per le percosse subite».

Secondo la Ceccardi, «andremo fino in fondo. Queste persone si beccheranno delle denunce, queste persone non rispettano le persone e la democrazia». Durissimo anche il commissario provinciale della Lega Nicola Pieruccini: «Siamo stati aggrediti da una cinquantina di persone vestite di nero che ci hanno malmenato con le nostre bandiere. $ stata un'aggressione incivile, in pieno centro, ai danni di madri di famiglia. Ringrazio la polizia che è intervenuta subito, le nostre mogli e le nostre figlie sono state aggredite in maniera incivile. Questi sono veri e propri delinquenti». La Lega ha chiesto ai cittadini presenti di inviare eventuali video dell'aggressione e confida nelle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Successivamente, la Lega ha diffuso un video dove si vede il parapiglia e il gazebo rovesciato dopo l'arrivo del gruppo di anarchici. «Non è possibile che possano succedere queste cose» insiste la Ceccardi.