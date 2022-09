Stasera Italia, Gasparri: "Difendere lo spazio europeo". Terrore-Cina, cosa ci può accadere

17 settembre 2022 a

I nemici dell'Occidente sono due. Maurizio Gasparri, ospite di Stasera Italia nella puntata di venerdì 16 settembre su Rete 4, commenta l'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping. Senza nascondere la propria preoccupazione, il senatore di Forza Italia spiega a Barbara Palombelli il primo obiettivo, ossia "rendere le istituzioni democratiche più funzionali e più capaci di dare risposte".

È la delicata situazione attuale a richiederlo: "Oggi più che mai dobbiamo affrontare i pericoli autocratici o dittatoriali. La Russia è vista giustamente come tale, ma a me preoccupa anche la Cina, che ieri ha incontrato la Russia. Sono 1,5 miliardi di persone e c’è la mancanza totale di diritti, c’è inquinamento, c’è lo sfruttamento del lavoro altrui… Dobbiamo difendere uno spazio europeo e occidentale di democrazia e libertà".

La crisi sta colpendo anche le classi dirigenti. Secondo Gasparri il mondo occidentale vive un problema non da poco: "Gli americani che guidavano l’Occidente oggi hanno una leadership debole, Boris Johnson è stato mandato via, Emmanuel Macron ha vinto le elezioni presidenziali ma non ha la maggioranza nel Parlamento, anche la Germania vive una transizione… Speriamo che ora l’Italia abbia un governo di centrodestra, con una maggioranza che contribuisca a un recupero di credibilità".