TgLa7, Mentana gela Giuseppe Conte: "Ma se ne rende conto?"

20 settembre 2022 a

a

a

Dopo aver dato buca al TgLa7, Giuseppe Conte si presenta in studio dal direttore Enrico Mentana per la tanto annunciata intervista pre-elettorale. L'accoglienza è velenosa ("Si era perso"), quindi Mentana va dritto al punto mettendo un po' in imbarazzo il leader del Movimento 5 Stelle: "Ma si rende conto che tutto quello che è successo per voi è stata una grande fortuna?". Il riferimento è alla crisi di governo innescata, in un modo o nell'altro, proprio dai 5 Stelle.

"Persone insospettabili mi dicono che...". Rivelazione sul voto: cosa sa Gomez

Con la caduta del governo Draghi e la successiva rottura dell'alleanza con il Pd di Enrico Letta, a Conte si è aperto una insperata prateria a sinistra: la possibilità di presentarsi come forza di opposizione dura e pura (guadagnata dopo essere stati al governo per 4 anni in ogni modo possibile e con 3 maggioranze differenti), un ritorno di fatto al quinquennio 2013-2018 pur senza meriti e con una evidente crisi politica interna. La carta del reddito di cittadinanza, però, potrebbe garantire all'ex premier una percentuale miracolosa soprattutto al Sud. E come sottolineato da Mentana, forse tutto questo è stato frutto più di un caso (fortunato, appunto) che di un sagace calcolo strategico.

Corte Costituzionale, Silviana Sciarra nuovo presidente. L'entusiasmo del M5s

L'intervista di Conte è piuttosto moscia, i temi e gli argomenti sono i soliti. I 5 Stelle "che hanno tutti contro", con il direttore del TgLa7 che lo irride: "Francamente non mi sembra". E qualche velenosa battuta sullo scissionista Luigi Di Maio. "Cosa gli augura?", domanda Mentana. E Conte parte per la tangente: "No, le sfortune personali non le auguro a nessuno". Una risposta che lascia sbigottiti i telespettatori e pure il direttore: "Ma non intendevo...".