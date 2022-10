Gianfranco Fini, "massimo riserbo in pubblico": cos'ha fatto negli ultimi mesi

06 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni e Gianfranco Fini sono legati da un passato comune e un feeling innegabile. Ed è la loro storia politica a dimostrarlo. A colpire gli osservatori nell'ultimo periodo è stato soprattutto il massimo riserbo mostrato in pubblico dall'ex leader di Futuro e Libertà. Ci sono forse stati dei contatti con la presidente di Fratelli d'Italia? Marco Zacchera in un suo editoriale su Formiche.net ha scritto: "Fini ha ostentato in pubblico un assoluto riserbo. La Meloni è tutt’altro che una sciocca e sa quanti contatti Gianfranco Fini ha mantenuto con molte personalità in tutto il mondo, oltre ad avere sicuramente accumulato una esperienza politica di primo piano". La sua figura, insomma, potrebbe essere utile alla nuova squadra di governo.

Secondo il giornalista Zacchera, Fini avrebbe dato consigli importanti alla Meloni. Ricordiamo, tra l'altro, che dopo il trionfo di FdI alle elezioni, lui ha subito preso le difese della leader con i media internazionali, spiegando che non c'è niente di cui preoccuparsi e che lei e il suo partito non hanno niente a che fare con il post-fascismo: "Meloni e i Fratelli d'Italia sono perfettamente in scia e coerenti con la svolta di Fiuggi che trasformò l'Msi in An".

Nell'articolo di Formiche.net, poi, si legge: "Fini vuole e deve restare sullo sfondo per non oscurare o mettere in imbarazzo la giovane leader che è indubbiamente cresciuta del suo, ma che in qualche modo è stata e resta una sua 'creatura'". Non si sa se l'ex leader di Alleanza nazionale avrà un ruolo nel prossimo esecutivo. L'orgoglio e la soddisfazione per la Meloni invece sono certi: "Tra i due c’è un lungo e consolidato rapporto, anche perché non va dimenticato come al momento del suo decollo politico l’aiuto di Fini fu essenziale per la Meloni", scrive Zacchera.