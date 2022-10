Fornero insulta Salvini: "Non lo auguro agli italiani". Lui risponde: un massacro

07 ottobre 2022 a

Ai microfoni di Un giorno da pecora l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fonero, va all'attacco di Salvini a testa bassa: "Lui ha detto che non ho mai lavorato in vita mia, se la pensassi allo stesso modo potrei dirgli che per lui è arrivato il momento di iniziare a lavorare". Fiume in piena. Poi la Fornero attacca ancora più duramente l'ex ministro degli Interni e di fatto affonda il colpo: "Non auguro agli italiani Salvini ministro del Lavoro. Io non ho fiducia in lui, gli darei una pausa, alle ultime elezioni «lo ha trascinato il risultato di Meloni altrimenti lui sarebbe stato un perdente".

Poi rivela per chi ha votato: "Da una parte ho votato il Pd, dall'altra per Calenda. È stato un errore grave non mettersi insieme, quello sarebbe stato il mio auspicio".

Di certo, come riporta ilTempo, le parole della Fornero non sono passate inosservate e così è arrivata, durissima, la risposta della Lega con Claudio Durigon, il "papà" di Quota 100: "Per i ministri, come per qualunque professionista, vale la dimensione del proprio lavoro, e la portata del proprio operato. Elsa Fornero ha dato vita a una riforma del sistema pensionistico vergognosa, che ha semplicemente innalzato l'età pensionabile con errori poi riparati con moltissime salvaguardie, costate oltre 12 miliardi di euro. Ha imposto sacrifici, e abbiamo anche dovuto assistere allo svenevole teatrino che si consumò in conferenza stampa. A breve archivieremo quella stagione di inadeguatezza con Quota 41. Fornero si prenda una tisana, magari si legga un buon libro, si tenga lontana da temi su cui ha fatto danni e lasci lavorare le persone competenti". Poi la replica di Matteo Salvini: "La Fornero non mi ama? Ne sono orgoglioso! Cancellare la sua orribile legge sarà un dovere e un piacere".