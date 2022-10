Mannheimer sgancia la bomba: "Cosa dicono i sondaggi sulla Meloni"

19 ottobre 2022 a

Lo scontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi continua a far discutere. Di certo le scintille tra gli alleati alla vigila delle consultazioni al Colle per la formazione del nuovo governo hanno creato parecchie tensioni nel campo moderato che ha un obiettivo inderogabile: dare un nuovo governo al Paese in grado di ribaltare la crisi economica che sta svuotando le tasche degli italiani.

Dopo l'incontro di ieri sera tra la Meloni e il Cavaliere pare sia tornato il sereno sulla coalizione, ma di certo c'è sempre un occhio attento ai sondaggi: certi dissidi possono minare (e non poco) la tenuta dei partiti nelle intenzioni di voto.

E così a fornire un quadro chiaro di come stanno le cose è il professor Renato Mannheimer che a L'Aria che Tira ha parlato delle ultime rilevazioni che riguardano il centrodestra fornendo una chiave di lettura interessante su quanto accaduto nelle ultime ore: "I sondaggi vedono una crescita di Fratelli d'Italia e una crescita della stima per la Meloni", ha affermato Mannheimer. Poi ha aggiunto: "Gli elettori di centrodestra hanno grande fiducia in Giorgia Meloni, i sondaggi vedono una crescita di Fratelli d'Italia e della stima per la Meloni, portando avanti un governo che sia utile per il Paese". Insomma a quanto pare per la leader di Fratelli d'Italia non ci sarebbero scossoni nei sondaggi. Biosognerà vedere dopo l'insediamento a palazzo Chigi cosa accadrà.