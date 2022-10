Matteo Salvini mette il turbo: "Cosa accadrà mercoledì a quest'ora"

19 ottobre 2022 a

La Lega mette il turbo. Il leader del Carroccio è pronto per la nuova avventura di governo e così Matteo Salvini in una diretta Fcaebook spiega quali saranno le prossime tappe che porteranno all'insediamento del nuovo esecutivo: "Il governo nasce probabilmente nel fine settimana, penso che tra sabato, domenica e lunedì il giuramento sarà realtà. Mercoledì a quest’ora il governo dovrebbe essere in carica".

Poi Salvini ha anche annunciato quali saranno le prossime mosse della Lega una volta al governo: "Appena il governo nascerà, darò e daremo il massimo per l’Italia e per gli italiani. Polemiche e chiacchiere zero, lavoro, lavoro e ancora lavoro". E ancora: "Stiamo lavorando per mettere in legge di Bilancio una misura per togliere l’Imu sugli immobili occupati abusivamente. È qualcosa di assolutamente giusto da fare".

Poi sulle polemiche innescate dalla sinistra sull'aborto, Salvini risponde per le rime: "Vogliamo cancellarlo? Falso. Le priorità saranno le bollette, il lavoro e non tornare a dividere il Paese cancellando o modificando la legge sull’aborto. Di tutto c’è bisogno fuorché di dividersi su questo. L’ultima parola spetta alla donna". Infine sul reddito di cittadinanza afferma: "Garantire reddito a chi non può lavorare, ma limiti a chi prende denaro pubblico senza averne diritto e non accettando lavori".