Salvini ministro, "di chi è quella delega": giallo nel governo

La creazione del ministero del Mare e del Sud, affidato all’ex governatore siciliano Nello Musumeci, è una delle novità presentate dal governo di Giorgia Meloni. Dalla Lega è però arrivata una precisazione: “Le deleghe del ministro Musumeci non assorbiranno alcuna competenza attualmente in capo al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, che sarà affidato a Matteo Salvini”.

Una precisazione importante, che chiarisce il fatto che la competenza sui porti sarà del segretario leghista. Il quale è sicuramente soddisfatto per il suo ruolo (sarà anche vicepremier) e per quello dei suoi compagni di partito: si tratta di una sorta di ritorno alle origini, dato che tutti i cinque ministri della Lega sono lombardi. Due milanesi (Salvini e Giuseppe Valditara), un bergamasco come Roberto Calderoli, Alessandra Locatelli di Como e Giancarlo Giorgetti di Varese. “L’emergenza è il lavoro, al di là delle bollette”, ha dichiarato Salvini, che domani giurerà da ministro.

“Sono assolutamente soddisfatto - ha aggiunto - e mi piacciono le sfide. Ci sono migliaia di cantieri fermi in questo momento in Italia, eterni lavori, ponti e viadotti da sistemare, 102 opere pubbliche comissariate da anni. Sbloccare i cantieri significa lavoro, efficienza, modernità, tutela dell'ambiente: non prometto miracoli in 15 giorni ma da Gronda al ponte sullo Stretto di Messina ci metterà tutta la mia energia che al ministero dell'Interno gli italiani hanno toccato con mano. Sbloccare i cantieri significa dare sicurezza e creare lavoro”.