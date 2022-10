Guido Crosetto "assalito da un giornalista fuori dalla Camera"

26 ottobre 2022 a

a

a

"All’uscita della Camera, un giornalista di non so quale trasmissione mi ha assalito, inseguito dai colleghi, per chiedermi: 'quanto guadagnava?'": a denunciare l'episodio è Guido Crosetto su Twitter. Il ministro della Difesa del governo Meloni ha raccontato di essere stato raggiunto con arroganza. Poi ha aggiunto: "Come fosse una colpa quella di guadagnare e pagare le tasse".

Alla fine, però, Crosetto ha preferito non replicare nel merito, come raccontato da lui stesso: "Gli ho risposto: aspetti la dichiarazione IRPEF che depositerò". I commenti sotto al suo tweet sono in gran parte di sostegno. Qualcuno per esempio ha scritto: "Ma cosa cambia? Chi lavora e si impegna in modo onesto merita di guadagnare". Qualcun altro invece: "Non sanno più cosa inventarsi, come se guadagnare e pagare fosse un delitto".

In ogni caso, non è la prima volta che Crosetto si trova in una situazione del genere. Qualche settimana fa, sempre su Twitter aveva scritto in tono polemico: "Oggi mi ha chiamato una cortese giornalista del Fatto, che mi ha chiesto per chi ho svolto lavori e servizi, fatturati e dichiarati, in questi anni. Ho risposto con cortesia, ma mi chiedevo: siccome parliamo di attività legittime e regolari, società, redditi, lavoro sono il male?".