Sondaggio-Masia, Matteo Salvini: "Una crescita netta", ecco dove vola

Come ogni lunedì, anche quello del 14 novembre vede Fabrizio Masia snocciolare i numeri per Agorà. Nella puntata su Rai3 il sondaggista aggiorna le intenzioni di voto a quasi due mesi dalle elezioni politiche. "Fratelli d'Italia - spiega l'ad di Emg Acqua - consolida la sua forza e supera abbondantemente Il 28 per cento, ricordiamo che poche settimane fece il 26". Al secondo posto, dopo aver registrato un clamoroso sorpasso, si piazza il Movimento 5 Stelle.

La forza politica di Giuseppe Conte tocca il 17,7 per cento, mentre il Pd conferma il calo raggiungendo il 16,7 per cento: "Il Partito Democratico mostra le sue difficoltà, che non a caso vengono percepite da Enrico Letta e da tutta la dirigenza che vuole accelerare il processo verso il congresso", prosegue Masia. Piccola flessione si registra anche in casa Calenda-Renzi, così come per Forza Italia, mentre cresce la Lega. Il partito di Matteo Salvini segna un +0,3 per cento e si attesta all'8,9.

Ma ciò che più sorprende è la piccola contrazione sulla fiducia del premier. Giorgia Meloni vede un calo di tre punti dal 51 al 48 per cento. Seguono Luca Zaia, Conte, Stefano Bonaccini e Silvio Berlusconi. Ancora buone notizie per Salvini che è in "crescita netta" e sale di tre punti (29 per cento) "probabilmente per le ultime posizioni, in linea con la sua visione politica", soprattutto sul braccio di ferro con la Francia sui migranti e le Ong. Sul podio spunta ancora Mario Draghi, che vanta un alto 55 per cento.