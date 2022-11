Soumahoro, lo scandalo travolge la moglie: "Minorenni maltrattati, paghe da fame"

17 novembre 2022 a

a

a

Per Aboubakar Soumahoro si prevedono guai. Dopo le accuse dei co-fondatori della Lega Braccianti sui fondi "spariti", ecco che il deputato di Sinistra italiana e Verdi deve fare i conti con l'apertura di un'indagine. La procura di Latina ha deciso di indagare sulle coop Karibu e Consorzio Aid. La prima gestita dalla suocera, la seconda dalla moglie del deputato. A far partire le indagini le denunce del sindacato Uiltucs.

Soumahoro e Damilano? A "La Sapienza" l'ultima vergogna: occhio al video

Ma ecco cosa è accaduto: alcuni minorenni hanno messo a verbale di essere stati maltrattati e anche privati di acqua e luce nelle strutture delle due cooperative pontine. Stando a quanto riportato da Repubblica una trentina di lavoratori delle due coop sostengono di non ricevere lo stipendio da due anni e di essere costretti a lavorare in nero. Gli accordi, dunque, non sarebbero stati rispettati.

"Sono pronto a farlo". Ong, Soumahoro provoca il governo: tra poche ore...

Non finisce qui, perché alcuni di loro hanno denunciato di aver ricevuto una richiesta di fatture false per poter essere pagati. In mano agli investigatori documenti, screenshot di chat tra i vertici e alcuni lavoratori e fogli ritrovati in alcuni cassonetti a Sezze, dove ha sede la Karibu. "L’elettricità e l’acqua sono state tagliate per molto tempo. Non c’è cibo né ci sono vestiti. Stavamo lavorando e poi ci hanno spostato in un posto a Napoli peggiore del primo e tutti quelli che lavorano qui sono razzisti", racconta uno degli ospiti minorenni della cooperativa. A fargli eco un'altra giovanissima: "Il cibo non era buono e non c'era acqua né elettricità. Dopo tutto questo hanno chiuso a chiave questa casa perché non c'erano soldi". Peccato però che la coop nel 2021 ha ottenuto ben 227mila euro a fondo perduto come contributi Covid.