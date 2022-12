Sondaggio, Lega recupera e Fratelli d'Italia rallenta: il dato che stupisce

10 dicembre 2022 a

a

a

Piccolo arresto per Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni ferma la propria crescita, mentre recuperano Lega e Terzo Polo. A confermarlo l'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Proprio così: FdI rimane saldamente al primo posto ma si piazza al 29,1 per cento. Ben più distante il Movimento 5 Stelle. La forza politica guidata da Giuseppe Conte rimane stabile al 17,3 per cento. Ben poche variazioni anche per il Partito democratico che viene quotato al 16,7 per cento, ossia il 2,4 per cento in meno di quanto preso alle politiche del 25 settembre. Buone notizie invece per il Carroccio. La Lega di Matteo Salvini si guadagna un paio di decimali e risale all’8,6 per cento.

"Documento Bussola", il sondaggio che scatena il panico: Pd a un passo dalla fine

Stesso discorso per Azione/Italia Viva, che ritorna sulla soglia dell’8 per cento. Piccolo aumento anche per Forza Italia, che tocca di nuovo il 7 per cento. Nel centrosinistra vi è un arretramento, anche se di poco, per Sinistra Italiana/Verdi, al 3,5 e +Europa, al 2,5.

"Variazione significativa": super-sondaggio, dove arriva FdI. E c'è una sorpresa... | Guarda

In ogni caso la vittoria del centrodestra è schiacciante. A spiegare l'andamento di leghisti e azzurri era già stata Alessandra Ghisleri. N"ei sondaggi sia la Lega che Forza Italia crescono quando delimitano i loro perimetri e raccontano chi sono - ammetteva in collegamento con lo studio de L'Aria che tira - Rispetto alle elezioni politiche, la Lega è cresciuta di più di 1 punto percentuale ed è ancora in salita. Per Forza Italia, invece, l'andamento è più schizofrenico". Ma rispetto al centrosinistra non c'è alcun paragone.