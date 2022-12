Matteo Salvini, il "piano Lampedusa": come salvare l'isola

19 dicembre 2022 a

Matteo Salvini non molla Lampedusa. Il ministro delle Infrastrutture sin dai tempi del Viminale ha avuto sempre un'attenzione particolare per l'isola siciliana che si trova da tempo al centro dell'emergenza migranti. Lampedusa negli ultimi anni è diventato purtroppo il primo porto di attracco per i barconi che dal nord Africa arrivano sulle nostre coste. E così il vicepremier, in visita sull'isola, ribadisce un importante obiettivo: "La speranza è tornare a Lampedusa per parlare di mare, bellezza, turismo, sviluppo economico".

“I temi legati alle tragedie mi auguro vengano risolti a monte” ha aggiunto Salvini, riferendosi alle tragedie di chi ha perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Italia e con particolare riferimento ai bambini.

Poi lo stesso Salvini si è rivolto ai rappresentanti delle istituzioni sull'isola con un ringraziamento particolare: "Grazie per quello che fate e per quello che farete", con queste si è rivolto, nella sede distaccata del Comune di Lampedusa e sede dell’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie, ai rappresentanti degli enti e delle istituzioni locali. Salvini ha sottolineato il proprio apprezzamento in particolare alle donne e agli uomini in divisa. È la prima tappa di una serie di incontri che il Vicepremier e Ministro avrà nelle prossime ore a Lampedusa.