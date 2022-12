Giorgia Meloni, la promessa davanti agli italiani: "Mai il Mes, firmo col sangue"

23 dicembre 2022 a

Giorgia Meloni non usa giri di parole. Davanti a Bruno Vespa, nel salotto di Porta a Porta, il premier prende un impegno davanti a tutti gli italiani: "Finché io conto qualcosa, che l'Italia non acceda al Mes lo posso firmare con il sangue". Parole molto chiare che confermano un punto fondamentale: il nostro Paese non accederà al fondo salva-Stati. Sull'eventuale ratifica, che, badate bene, non significa utilizzare il Mes, il premier ha affermato: "Siamo l'unico Paese a non averlo ratificato? Certo, se rimaniamo gli unici che non lo approvano blocchiamo anche gli altri. Ne discuterà eventualmente il Parlamento".

Poi entra nel dettaglio della vicenda e spiega: "Ma la domanda è: prima di entrare sul dibattito sulla ratifica, possiamo rendere questo strumento utile? Il direttore del Mes - afferma Meloni - ha detto che sono aperti alla posizione dell'Italia, vorrei parlare con lui per capire se c'è un modo di prendere un fondo a cui nessuno accederà, sicuramente non l'Italia, e farne un fondo utile per qualcuno, con minori condizionalità, priorità diverse. Una cosa che non rischi di metterti un cappio al collo".

Insomma la Meloni vuole preservare il Paese da rischi sui conti pubblici e non vuole certo che l'Italia si ritrovi poi con una palla al piede con le stelline dell'Europa. Insomma l'esecutivo lascerà al Parlamento la scelta finale, ma di fatto cercherà in tutti i modi di evitare al Paese l'accesso al Mes che potrebbe segnare un punto di non ritorno.