Nicola Porro: "Parlate voi? Ma li mort***ci vostra": chi travolge a sinistra

Non è mai stato tenero con Giorgia Meloni sul caso benzina, ma stavolta Nicola Porro nella sua "Zuppa" se la prende soprattutto con quel mondo della sinistra ambientalista ed eco-chic, "quelli che la domenica girano con le loro biciclettine...". Un identikit perfetto dell'elettore medio della Milano progressista, per intenderci gli ultrà del sindaco Beppe Sala che sognano una città "a 30 all'ora" (ignorando, ovviamente, che una misura simile anziché migliorare peggiorerebbe eccome la situazione inquinamento).

Il conduttore di Quarta repubblica, su Rete 4, nella video-rassegna stampa quotidiana sul suo blog applaude alla decisione del governo di rivedere il decreto, scelta sia pur tardiva che ha contribuito a far "congelare" lo sciopero annunciato dai benzinai, con nuovo tavolo tecnico già fissato per martedì prossimo, 17 febbraio. Registrate le tensioni nella maggioranza sul caso, Porro può commentare con il solito, puntuto sarcasmo le surreali critiche di chi, da una benzina più cara, dovrebbe solo trarre godimento.





"Il punto fondamentale era che fino a qualche settimana fa si parlava solo dell'inquinamento, delle auto elettriche, di tutte queste min***te sui motori a diesel e benzina. E adesso cosa facciamo? Riduciamo il costo di benzina e diesel per incentivarne l'uso? Io sono d'accordo, ma tutti loro, gli ambientalisti, i verdi, la sinistra, i Beppe Sala che non vogliono far entrare in centro con le auto a gasolio ora tutti loro attaccano la Meloni perché non ha tagliato le accise? Io posso attaccarla da destra, dicendo 'che c***i dici'. Ma loro? Quelli che girano con la biciclettina e davanti i fiorellini. Ma li mor***ci vostra, voi dovreste ringraziarla, voi dovreste volere la benzina a 5 euro per far sì che nei centri delle città giraste solo voi con le vostre cacchio di Tesla e le biciclette. Questi geni del centrodestra sono riusciti a farsi attaccare dagli ambientalisti per aver fatto una cosa ambientalista".