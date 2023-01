Giuseppe Conte, "un'impresa davvero difficile": chi lo deride

16 gennaio 2023 a

"Mantenere un Jaguar da 320 cavalli con un reddito lordo di 34.095€ annui deve essere un'impresa davvero difficile. Forse è per questo che Giuseppe Conte è così agguerrito sulle accise": lo scrive su Facebook il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, prendendo come riferimento l'articolo pubblicato oggi dal quotidiano Libero sugli stipendi dei deputati.

Nell'articolo in questione, Alessandro Gonzato scrive: "Il leader dei 5Stelle Giuseppe Conte nel 2021 ha dichiarato 34.095 euro. Un reddito normale: va ricordato che nel 2021 Conte è stato premier per meno di due mesi, e poi l'attività da professore era limitata da una serie di vincoli. Ma tanto la compagna è 'ricchissima', tanto per citare l'ex moglie di Conte, e quindi il Grand Hotel di Cortina se lo può permettere: suvvia, grillini e terrapiattisti, fatevi una risata ogni tanto, che noi ce ne facciamo parecchie".

A scatenare quella reazione in Filini è stata, però, un'altra notizia, quella secondo cui Conte avrebbe comunque una Jaguar da 320 cavalli del '96. A creare scalpore anche quanto dichiarato dal deputato Aboubakar Soumahoro, ora nel gruppo misto, che nel 2021 avrebbe guadagnato 9.150 euro, stando a quanto si legge nella dichiarazione dei redditi pubblicata sul sito della Camera.