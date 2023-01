Giorgia Meloni, "regina d'Occidente": il sondaggio, numeri clamorosi

18 gennaio 2023 a

Sulla scrivania di Palazzo Chigi è planato un sondaggio in grado di far saltare sulla sedia anche i politici più "posati": Giorgia Meloni è la leader con il maggior tasso di gradimento del mondo occidentale. Il mondo, non l'Italia. Altro che luna di miele, qua siamo dalle parti della crociera internazionale extra lusso.

Stando ai dati del 'Global leader approva tracker' dell'agenzia americana Morning Consult, la premier italiana e guida di Fratelli d'Italia è prima in Europa e quarta nel mondo, davanti anche al presidente americano Joe Biden. I numeri forniti dalla Morning Consult sono significativi. A guidare la speciale classifica è il Primo ministro indiano Narendra Modi con il 76% di gradimento, davanti al presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador (con il 65%) e l’australiano (di padre pugliese) Anthony Albanese (59%).

Quindi si entra nei casi politicamente più "simili" al nostro sistema, e qui domina la Meloni: in carica da poco più di tre mesi, la fondatrice di Fratelli d'Italia è al 48% dei consensi, con buon vantaggio sul democratico Biden (42%) e gli altri leader europei. Dietro di lei infatti ci sono l’irlandese Leo Varadkar (anche lui si attesta sul 42%), il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez (fermo al 37%), il belga Alexander De Croo (al 33%), lo svedese Ulf Kristersson (al 33%, eletto un mese dopo la Meloni). Decisamente più indietro (e in posizione critica) il presidente francese Emmanuel Macron (al 31%), il cancelliere tedesco Olaf Scholz (31%) e il premier britannico Rishi Sunak (31%, con la pesante eredità del caos innescato dalle dimissioni di Boris Johnson prima e Liz Truss dopo).