Sondaggio, FdI cresce ancora: dove vola Giorgia Meloni

Cresce ancora il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, arrivato al 29,1% dei consensi nel sondaggio realizzato da Termometro Politico. Dietro di lei, con una distanza parecchio profonda, c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che subisce un calo, scendendo al 17,3%. A seguire il Partito democratico di Enrico Letta che, nonostante la crisi ormai infinita, resta stabile al 16,4%.

In flessione la Lega di Matteo Salvini che, nella rilevazione, si attesta all'8,4%. Piccola crescita per il Terzo Polo, composto da Azione e Italia Viva, all'8,1%; e per Forza Italia di Silvio Berlusconi, che invece è al 7,2%. In fondo troviamo Alleanza Sinistra Italiana/Verdi che scende al 3%, +Europa al 2,6%, Italexit al 2,3%, Unione Popolare all'1,6% e Italia Sovrana all'1,5%. Per la Meloni, comunque, è positivo anche l'indice di fiducia. Stando ai dati registrati da Termometro politico, infatti, il 43,8% degli intervistati ha "molta" o comunque "abbastanza" fiducia nella premier.

Agli intervistati, poi, è stata fatta una domanda pure sull'arresto di Matteo Messina Denaro: il 51% considera la cattura del boss una vittoria per lo Stato; mentre il 26,8% ritiene si tratti solo della cattura di un latitante malato e alla fine della carriera. Infine, per un 20,3% la cattura sarebbe stata concordata con Cosa Nostra.