Serracchiani, il video: le parole in carcere con Cospito

Prosegue la polemica contro Giovanni Donzelli. Il responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia dai banchi della Camera ha chiesto prese di posizioni da parte del Pd. Il caso è noto: si tratta di Alfredo Cospito e l'appello alla revoca del 41-bis. Un discorso, quello del deputato, andato di traverso ai dem. D'altronde Donzelli non ha usato giri di parole, arrivando a chiedere: "State con lo Stato o con i terroristi della mafia?". La riprova alcuni virgolettati dell'anarchico riportati da Repubblica: "Cospito dice che sta facendo la battaglia per far abolire il 41 Bis per tutti i mafiosi e tutti i terroristi. Cospito ha incontrato mafiosi e il 12 gennaio 2023 mentre parlava coi mafiosi, Cospito ha incontrato anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando che andavano a incoraggiarlo nella sua battaglia. Voglio sapere questa sinistra da che parte sta: sta dalla parte dello Stato o dei terroristi e della mafia?".

Apriti cielo. I dem si sono scatenati. A inaugurare le danze proprio la Serracchiani: "Non abbiamo mai messo in dubbio il 41bis. Quello che abbiamo fatto, e lo rivendichiamo perché è un diritto-dovere dei parlamentari, è andare in carcere per verificare le condizioni di salute di questa persona e per capire se potesse essere seguito adeguatamente". Finita qui? Niente affatto: "Parole gravissime. Il loro contenuto ha carattere di rilevanza penale".

Che l’ispezione nel carcere di Sassari con visita a Cospito sia totalmente legittima lo ha ribadito anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio: "Le visite in carcere sono un dovere oltre che un diritto dei parlamentari". Eppure c'è un video, datato 12 gennaio - giorno della visita al carcere - che solleverebbe qualche sospetto sulle reali intenzioni dei parlamentari dem. Il motivo è nelle loro parole: "Pensavamo fosse importante venire a verificare le condizioni di salute di questa persona e ascoltare le sue ragioni, come facciamo sempre visitando le carceri del Paese", ha esordito la Serracchiani per poi arrivare al punto: "C'è poi un tema legato alla pena comminata, noi sottolineiamo che esiste l'articolo 27 della Costituzione e pensiamo che vada applicato fino in fondo". Insomma, la capogruppo alla Camera ha fatto leva sul divieto di misure contrarie al senso di umanità. Non è stato da meno il collega Andrea Orlando: "Il caso specifico pone un problema di carattere generale e cioè la effettiva funzionalità del 41 bis rispetto a reati che sono in parte diversi da quelli che hanno generato questo strumento amministrativo". E insomma, nessuno dice che il Pd e la Serracchiani siano contro il 41 bis, semplicemente che alla luce di queste immagini, lo tsunami subito da Donzelli potrebbe anche essere ridimensionato