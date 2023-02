Mentana: "Rocca, lei non è dimagrito", come lo gela in diretta

13 febbraio 2023 a

Francesco Rocca è il nuovo presidente della Regione Lazio. In questa tornata elettorale non c’è stata partita, con il centrodestra che ha stravinto: d’altronde alla vigilia non c’erano dubbi, dato che il centrosinistra si è presentato diviso e senza alcuna reale possibilità di vittoria. Intervenuto ai microfoni del TgLa7, Rocca è stato “salutato” da una battuta di Enrico Mentana.

“Lei passa da uomo di azione a un altro ruolo - ha dichiarato il direttore - tra l’altro vedo che la minorazione non le ha giovato al fisico: se mi posso permettere, la vedo non dimagrito, però questo glielo dico perché ci conosciamo da tanti anni”. Rocca se l’è risa di gusto, accogliendo di buon grado il siparietto con Mentana. In precedenza il nuovo governatore del Lazio ha messo in chiaro che non esiste alcun problema tra Fratelli d’Italia e gli alleati: “Mi pare che ci siano tutte le premesse per fare bene. C’è gioia ma anche tanto senso di responsabilità”.

Il dato dell’affluenza è stato descritto come “inquietante” da Rocca. “Sarà importante svolgere un lavoro di ricucitura con il territorio, che ha dato un segnale di distanza. D’Amato? Mi ha telefonato, ci conosciamo da anni. Mi aspetto un’opposizione letale e costruttiva: conoscendolo sono sicuro che sarà così. Prima cosa da fare? Modernizzare gli ospedali, qui ancora si usa il fax: la digitalizzazione è il primo passo, i posti letto di sono ma a volte l’individuazione è lenta e farraginosa”.