Sondaggio YouTrend, centrodestra col turbo. "Battuta d'arresto", chi crolla

Fratelli d’Italia si conferma primo partito al 28,6%, e il Pd accusa una battuta d’arresto che lo riporta sotto il 20% ed esattamente al 19,7%. Questi i dati più significativi della Supermedia AGI/YouTrend, basata questa settimana si basa su un numero di sondaggi lievemente inferiore al solito, a causa delle festività pasquali. Le rilevazioni rilevano anche un effetto del ricovero di Silvio Berlusconi, con Forza Italia che guadagna e aggancia il Terzo Polo al 7,4%.

Nel dettaglio il Movimento Cinque Stelle sale di poco e si attesta al 15,8 per cento. Restano stabili i partiti più piccoli: Verdi/Sinistra al 3,0% (-0,2%), +Europa 2,2% e Italexit 2,1%, Unione Popolare 1,6% (+0,1%) e Noi Moderati 1,2%. Ma in questa Supermedia va sottolineato il balzo dello 0,4% della Lega che adesso si porta al 9%. Per quanto riguarda invece le coalizioni, il centrodestra è al 46,1 per cento e il centrosinistra si attesta al 24,9 per cento. Insomma, se si votasse oggi non ci sarebbe partita. Inoltre va anche sottolineato che questa rilevazione non tiene conto dell'esplosione del Terzo Polo che si sta consumando in queste ore e che di fatto potrebbe avere conseguenze concrete nei prossimo sondaggi. Sarà interessante vedere quale sarà il colpo che subirà il centrino dopo la scissione che è ormai alle porte...