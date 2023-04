Clemente Mastella, profezia sulle elezioni: "Vuoi vedere che...?"

14 aprile 2023 a

"Faccio un azzardo". Clemente Mastella, ultimo irriducibile democristiano, prevede sviluppi clamorosi in vista delle elezioni europee del 2024. Manca un anno abbondante, ma qualcosa si sta già muovendo sia a destra sia a sinistra. E soprattutto al centro, squassato dall'esplosione del Terzo Polo. La rissa pirotecnica tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, tra interviste e tweet al veleno, rischia secondo Mastella di distrarre dalla vera sostanza.

In collegamento con Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, il sindaco di Benevento e leader dell'Udeur non è così convinto che la rottura dei cosiddetti "centristi" vada davvero in porto. "Per il Terzo Polo restano in campo i gruppi parlamentari - spiega Mastella -, perché altrimenti per problemi economici e di liste elettorali... Se non ci sono i gruppi parlamentari devono trovare le firme".





"Ma vuoi vedere - è la domanda-provocazione - che magari troveranno un modo, visto che i due sono pur inaffidabili e con caratteri un po' diversi, di presentarsi insieme alle Europee e chi prende più voti prende più voti? Il rischio è di non arrivare alla soglia del 4%, e ci saranno diversi nei loro gruppi che diranno 'stiamo insieme perché sennò è il disastro'". "Come già alle politiche di settembre", nota il sondaggista di Youtrend Lorenzo Pregliasco. "I gruppi per ora non si scompongono", è la parola tombale di Mastella su quella che da telenovela drammatica rischia seriamente di diventare la farsa politica dell'anno.