Vittorio Sgarbi, come lo beccano durante l'Inno di Mameli: ora tutto torna?

La partecipazione di Vittorio Sgarbi alle celebrazioni del 25 aprile a Viterbo ha fatto parecchio discutere. Soprattutto per la decisione del presidente del'Anpi di non stringergli la mano. Cosa prima denunciata dal sottosegretario e poi venuta fuori anche in un video diventato virale. Adesso spunta un altro filmato sempre relativo a quel giorno.

Nel video in questione si vede il critico d'arte impegnato a controllare qualcosa al cellulare durante l'Inno di Mameli. Qualcuno lo ha criticato perché avrebbe dovuto stare sull’attènti come hanno fatto le altre personalità presenti. In generale, comunque, l'assessore a Viterbo e sindaco di Sutri è stato fischiato più volte nel corso della cerimonia in piazza San Lorenzo. La contestazione nei suoi confronti è stata piuttosto pesante.

Il video di Sgarbi a Viterbo

Tra coloro che lo hanno contestato in piazza spiccavano bandiere di Anpi, Arci, Cgil, Unione popolare, della Rete degli studenti medi e quella della pace. Quando il sottosegretario è passato davanti a loro, i presenti si sono girati dandogli le spalle in segno di protesta. Poi, quando è andato a stringere la mano alle autorità, il presidente dell'Anpi di Viterbo Enrico Mezzetti ha rifiutato il saluto: ha tenuto le mani legate dietro la schiena e ha fatto "no" con la testa volgendo il suo sguardo verso Sgarbi solo per un secondo.