Giuseppe Conte, il pugno in faccia? Ecco il video (e come ha reagito)

05 maggio 2023 a

a

a

Pubblicato il video dell'aggressione a Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato colpito al volto da un no vax mentre si trovava in piazza a Massa per un evento elettorale. Mentre Conte stava iniziando la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata per vederlo, ecco che un uomo gli si è avvicinato. Il no vax ha finto di volergli stringere la mano. Poi lo ha colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte durante l’emergenza pandemica.

Conte aggredito da un No Vax in Toscana. Il presidente M5s era arrivato in piazza a Massa per un evento elettorale #ANSA pic.twitter.com/yMfZhzzd4T — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 5, 2023

L'uomo, comunque, è stato prontamente allontanato dalle forze dell’ordine. E contro di lui sono subito partiti cori e insulti da parte dei cittadini lì presenti. A seguire applausi e parole di apprezzamento per il leader grillino. Quest'ultimo, come si vede nel filmato, non si sarebbe scomposto dopo aver ricevuto il colpo. In un secondo momento però ha dichiarato: "Il signore che mi ha aggredito, che è un no vax convinto, ha dimostrato con il suo gesto violento che questo tipo di derive sono fatte da persone irresponsabili". E ancora: "Chi dice che è stato un complotto, avrebbe portato il Paese al disastro. Sono persone fuori di testa. Se avessimo seguito le loro indicazioni probabilmente oggi saremmo una comunità completamente distrutta. Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico".

Guarda qui la reazione di Conte all'aggressione