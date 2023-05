Giorgia Meloni, sinistra asfaltata: "Cosa ci dice il voto delle Comunali"

16 maggio 2023 a

Alla faccia di Repubblica, Giorgia Meloni non può che esultare. Il premier ha iniziato la giornata nel migliore dei modi: con i risultati delle amministrative. Su 595 Comuni che sono andati al voto (13 sono capoluoghi), 4 vanno al centrodestra 2 al centrosinistra. Mentre sette sono invece i capoluoghi che andranno al ballottaggio. Quanto basta per far pensare al presidente del Consiglio che il governo si stia muovendo nella giusta direzione.

"Faccio gli auguri a tutti i sindaci eletti nel primo turno delle elezioni amministrative. Il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani. Siamo concentrati sui nostri obiettivi, i dati sulla crescita confermano la concretezza della politica economica, la fiducia di famiglie e imprese cresce, l'Italia è protagonista sulla scena internazionale", fa sapere in una nota Meloni. La leader di Fratelli d'Italia si dice convinta che "il risultato del voto amministrativo è un'ulteriore spinta all'azione del governo, il consenso degli elettori ci sprona ad accelerare sulla realizzazione del programma di riforme economiche, sociali e istituzionali".

Altrettanto ottimista l'alleato Matteo Salvini. Numeri alla mano, il vicepremier conferma che la Lega "cresce in tutta Italia nelle centinaia di comuni al voto questo fine settimana, aumentando sindaci e consiglieri ed estendendo il buongoverno del territorio. Grandi risultati in Veneto, che vede la larga riconferma di Mario Conte a Treviso e l'ingresso di sei nuovi Comuni tolti alla sinistra, in Lombardia dove, oltre al bis di Sondrio, si passa dai 16 ai 18 sindaci, e nel Lazio, con straordinari risultati del centrodestra al primo turno a Latina, Fiumicino, Terracina, Pomezia".