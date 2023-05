In Onda, Occhetto avverte Schlein: "Non ha bisogno di consigli ma..."

20 maggio 2023 a

"Non ha bisogno dei miei consigli, ma le posso dire che al primo punto va messa la questione del disastro ambientale, riguarda l'umanità intera": Achille Occhetto lo ha detto a Elly Schlein a In Onda su La7. Al centro del dibattito l'alluvione che negli ultimi giorni ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna. A tal proposito lo storico leader di sinistra ha detto: "Io difendo l'Emilia perché sono preoccupato come cittadino italiano, se la classe dirigente italiana non capisce che oggi bisogna unirsi per salvarci dalla catastrofe io ho paura".

Sulla questione è intervenuta anche la segretaria dem, in collegamento con la trasmissione: "Siamo di fronte a un fenomeno di portata devastante, negli ultimi quattro giorni è caduta la pioggia di 6 mesi". Poi ha espresso "piena vicinanza alle comunità e ai territori colpiti". "Credo che in questi momenti serva l'unità nazionale a tutti i livelli - ha proseguito la leader del Pd - noi ci siamo messi subito a disposizione del governo per lavorare inseme e trovare le risorse che servono nell'immediato. La situazione è drammatica e non abbiamo bisogno né tempo per polemiche becere davanti alle tragedie". La Schlein, infine, ha ribadito la proposta di reindirizzare alcune risorse del Pnrr proprio al capitolo del dissesto idrogeologico in Italia.