Cartabianca, Vespa sulla Colosimo: "Non la conosco ma vorrei sapere una cosa"

24 maggio 2023 a

a

a

L'elezione di Chiara Colosimo come presidente della Commissione Antimafia ha sollevato forti polemiche a sinistra. Tanto che ieri, prima del voto, quando il centrodestra ha deciso di sostenerla, i parlamentari di Pd, M5s e sinistra hanno lasciato l'aula in segno di protesta. Alla fine Colosimo è stata eletta con 29 voti, quelli della maggioranza. A tal proposito Bruno Vespa, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, ha detto: "Non ricordo presidenti dell’Antimafia eletti all’unanimità".

"Vi faccio togliere l'audio". Gruber mai vista così: fuori di sé dalla rabbia | Video

"Io non conosco Chiara Colosimo e vorrei sapere cosa significa 'avere rapporti con Luigi Ciavardini'. Lei a Rebibbia ha incontrato lui e persone di altre confessioni politiche", ha poi proseguito Vespa. Il riferimento è alle accuse contro la deputata di Fratelli d'Italia, la quale - a detta delle opposizioni - sarebbe vicina all'ex terrorista dei nar Luigi Ciavardini. Un'accusa alla quale lei ha già risposto: "Io non ho amicizie. Ho semplicemente espletato, nelle mie funzioni di consigliere regionale, quello che mi era concesso e che era anche dovuto e cioè incontrare anche persone che sono state o sono detenute".

"Sapete perché hanno paura della Colosimo?". Bocchino svela gli altarini del Pd | Video

Molto dura invece Mariolina Sattanino, anche lei ospite della Berlinguer su Rai 3. Facendo riferimento a una fotografia del passato, la giornalista ha sottolineato: "Quella di Chiara Colosimo e l’ex terrorista Ciavardini non è una fotografia istituzionale, mostra un momento conviviale. Non so se con una persona del genere ci sia qualcosa da ridere. Io mi interrogherei anche sul livello di preparazione di Colosimo".