Donzelli smonta la bufala di Repubblica: "Cosa ho letto questa mattina"

Ancora una volta è scontro aperto tra Repubblica e Fratelli d'Italia. Questa volta il quotidiano diretto da Maurizio Molinari avrebbe riportato notizie false su una presunta trattativa tra il partito guidato da Giorgia Meloni e il Ppe per un cambiamento del simbolo del partito. Una bufala secondo il partito che guida la maggioranza.

Una storia falsa che il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli ha smentito in modo forte e chiaro: "Leggiamo sul quotidiano ’La Repubblica fantasiose ricostruzioni su inverosimili trattative con il Ppe riguardanti il simbolo di Fratelli d’Italia. Con buona pace di tutti quelli che in Italia, pur essendo a noi ostili, vorrebbero insegnarci come dovremmo fare politica, il simbolo di Fratelli d’Italia è scelto dagli iscritti e non da altri partiti italiani o europei, nè tantomeno dal, pur rispettabilissimo, direttore di Repubblica.

A tal proposito, per amore di verità, comunichiamo che nessun iscritto di Fratelli d’Italia ha richiesto di modificare il simbolo, ipotesi che appassiona solo la sinistra italiana. E noi siamo poco inclini ad assecondare i desiderata della sinistra", ha affermato Donzelli. Insomma ancora una volta da Repubblica arriva un'altra fake news su Fratelli d'Italia, dalle parti della Meloni ormai si sono abituati...