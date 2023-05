CartaBianca, Bonaccini stronca Elly Schlein: "Ciò che è giusto dire"

31 maggio 2023 a

Alla sbarra c'è Elly Schlein. E non poteva essera altrimenti dopo il disastro alle urne del Pd in questa tornata di elezioni amministrative. E parte del processo all'armocromosegretaria si celebra anche a CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, la puntata in questione è quella di martedì 30 maggio.

Ospite della Berlinguer, ecco Stefano Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna che proprio dalla Schlein fu sconfitto alle primarie, pur arrivando alla contesa da grande favorito. E dalla Berlinguer, Bonaccini - di cui Schlein era la vice - sembra volersi togliere un qualche sassolino dalle scarpe: "Le elezioni amministrative? È stata una sconfitta ed è giusto dirlo. Io ripartirei dai problemi dei cittadini: tre quarti delle regioni sono in rosso nei conti pubblici sulla sanità e noi dobbiamo difendere la sanità pubblica", snocciola la sua ricetta, spiegando alla segretaria come dovrebbe muoversi.

Dunque una battuta sul commissario per l'emergenza-alluvione in Emilia Romagna, tema sul quale Bonaccini di fatto è stato abbandonato proprio dalla Schlein: "La nomina del commissario? Facciano quello che vogliono. Accetto qualsiasi scelta, ma l’importante è che non diano l’impressione di nominare qualcuno solo per calcolo elettorale. Io sarò al fianco delle famiglie e degli imprenditori colpiti", rimarca il governatore.

E ancora, sull'Emilia Romagna dopo la catastrofe che la ha colpita: "La situazione sta migliorando, oggi abbiamo visto città ripulite da acqua e fango. L’esperienza del terremoto mi dice che bisogna tenere i riflettori accesi. Abbiamo 400 frane attive e alcune frazioni ancora isolate". Infine, l'appello: "La Riviera è pronta. Volete aiutarci? Venite in vacanza qui. I romagnoli per ospitalità e qualità di servizi non li batte nessuno", conclude Stefano Bonaccini.