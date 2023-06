Chiara Gribaudo, la sparata: "Ecco perché ora la destra è forte"

01 giugno 2023 a

Il Pd incassa la sconfitta. Per Elly Schlein e compagni le Comunali sono stati una vera Caporetto. Nulla di cui preoccuparsi, "ci vuole tempo e molto lavoro" va dicendo la segretaria dem alla quale fa eco la fedelissima Chiara Gribaudo. Per lei, già coinquilina della Schlein, "è una scalata, ma abbiamo gambe e testa quindi calma e gesso. Raccogliamo le istanze di cambiamento che agitano la società e di sostegno a chi ha sempre meno voce nel nostro Paese".

Eppure ci sarebbe qualcosa di più. Tant'è che la leader del Pd ha parlato di "un vento forte a favore del centrodestra". "È un fenomeno umano. Ma storico. Sta avvenendo in tutta Europa e non è neanche nuovo. Da sempre l’uscita dalla crisi (in questo caso sanitaria, poi economica e infine sociale) rafforza la destra e la sua propaganda. Oggi però la destra in Italia governa e quando si tratterà di ricostruire i disastri che stanno già facendo, dobbiamo essere pronti con le nostre proposte", si giustifica ancora la Gribaudo raggiunta dal Giorno. E la convinzione è che al centrosinistra manchi una coalizione. "La destra è molto divisa sulle proposte, ma compatta quando va a votare - prosegue -. È così dal 1994. Detto ciò, se la maggioranza corre quasi ovunque unita, e le opposizioni sono divise in tre tronconi, il risultato è decisamente scontato. Il primo obiettivo però è una nuova alleanza con l’elettorato che non va a più a votare". Insomma, per la dem è tutta colpa della crisi e non di una sinistra assente.

Al momento però la critica più aspra, e che arriva da sinistra, è quella di una donna sola al comando. "C’è una proposta congressuale che ha vinto, quella di Elly Schlein. Oneri e onori di guidare il Pd. E no, non c’è nessuna donna sola al comando. Ma parliamo di collegialità o del ritorno dei caminetti dei capi corrente? Perché nel secondo caso i nostri elettori e i nostri militanti non capirebbero".