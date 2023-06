Fabio Panetta torna a palazzo Koch: è lui il nuovo governatore della Banca d'Italia

27 giugno 2023 a

Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, visto il parere espresso all'unanimità dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, ha deliberato la nomina di Fabio Panetta a Governatore dell'Istituto, a partire dall'1 novembre 2023, successivamente al termine naturale del mandato del Governatore Ignazio Visco, previsto per il prossimo 31 ottobre. Fonti di Palazzo Chigi spiegano che "il relativo decreto di nomina sarà quindi sottoposto al Presidente della Repubblica, come previsto dalla procedura di nomina stabilita dall'articolo 19, comma 8, della legge del 28 dicembre 2005, n. 262 e dallo Statuto della Banca d’Italia". Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha svolto in Consiglio dei ministri una relazione di presentazione.

Mentre anche dall'opposizione arrivano le prime congratulazioni. "Le scelte di Fabio Panetta per Bankitalia e Francesco Paolo Figliuolo per la ricostruzione in Emilia Romagna mi sembrano entrambe giuste e di qualità. Buon lavoro", ha commentato Carlo Calenda, leader di Azione. A lui ha fatto eco Pier Ferdinando Casini che su Twitter cinguetta: "Panetta è una nomina che fa onore all'Italia! Piena condivisione della scelta del governo".

Tra le varie cose, Panetta ha ricoperto incarichi presso organismi internazionali tra cui l'Ocse, il G-10, la Banca dei Regolamenti Internazionali, la Banca Centrale Europea (Bce), il Fondo Monetario Internazionale. Non solo, perché ha presieduto gruppi di lavoro internazionali nell'ambito del G-10, della Bri e di altre istituzioni internazionali per poi diventare direttore Generale della Banca d'Italia dal 10 maggio 2019 al 31 dicembre 2019.