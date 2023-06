Donzelli inchioda Conte: "Vorrei dargli un consiglio non richiesto"

28 giugno 2023 a

"Vorrei dare al presidente Conte un consiglio non richiesto: è sicuro di rappresentare gli interessi degli italiani?": Giovanni Donzelli, deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, lo ha detto intervenendo in Aula alla Camera dopo le comunicazioni del premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.

Il riferimento di Donzelli è ad alcune dichiarazioni rilasciate dal leader del Movimento 5 Stelle di recente: "Ho sentito il presidente Conte dire ’noi italiani non siamo soddisfatti', ’la premier è caduta nel ridicolo'". Poi il deputato meloniano ha lanciato una stoccata all'ex premier e a tutti i grillini: "Magari tra i lavoretti da far fare alle 'brigate di cittadinanza' con il passamontagna potrebbe aggiungere quello di consegnare i risultati elettorali... Perché ogni volta che si vota, il M5s crolla".

La stessa Meloni in aula ha risposto ai grillini, che spesso criticano la linea del governo sull'Ucraina: "L'altra sera ho visto in tv il professor De Masi, tanto caro ai Cinque Stelle, che diceva 'meglio vivere sotto una dittatura che morire'. Ecco con questa frase ha seppellito secoli di storia, di libertà e di democrazia. E con questa parola si fa strage di quei valori costruiti nella democrazia per cui combattevano Falcone e Borsellino contro le mafie. Io non credo sia meglio vivere sotto una dittatura e questa è la grande differenza tra quello che sta facendo questo governo e quello che proponete voi...".