Guido Crosetto, parole chiare: "Superare Ursula. Le Pen? Strade divise da tempo"

05 luglio 2023 a

Bisogna andare oltre l'alleanza che ha permesso a Ursula von der Leyen di diventare presidente della Commissione europea. Lo spiega in maniera chiara il ministro della Difesa Guido Crosetto al Corriere della Sera puntualizzando che l'attuale maggioranza, composta da socialisti e popolari, è diventata un'entità autoreferenziale che si è allontanata dai cittadini e dai popoli europei. L'obiettivo di Fratelli d'Italia è superare proprio questa maggioranza e permettere un'alternanza tra diverse visioni politiche. "Il progetto iniziale prevede un'alleanza tra conservatori e popolari, ma se non saranno disponibili i numeri necessari, si valuterà un'espansione dell'alleanza", chiarisce il ministro escludendo però che si sia spazio per Marine Le Pen e gli estremisti tedeschi dell'Afd: "Noi apparteniamo a un altro gruppo e siamo diversi, come è noto. Ed è una scelta, la nostra, fatta tanti anni fa".

Riguardo al presidente francesce Macron, che si è detto contrario a un patto con i Fratelli d'Italia, Crosetto taglia corto: "Parto dall’idea di vincere con Popolari e Conservatori alleati e uniti". Infine, il ministro commenta sulla possibilità di sostenere la rielezione di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea e afferma che la decisione spetta ai popolari. Riguardo a uno scenario in cui Fratelli d'Italia offrirebbe i propri voti alla "maggioranza Ursula", il Crosetto ritiene che al momento sia improbabile, ma non esclude completamente questa possibilità. Infine il cofondatore di FdI ribadisce che i tre pilastri della coalizione italiana di governo (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) devono rimanere distinti e con le loro identità sia prima che dopo le elezioni europee del 2024.