Sondaggio, cavalcata-Lega: a chi "ruba" voti Salvini, le ultime cifre

20 luglio 2023 a

a

a

Prosegue il trend positivo della Lega. Il Carroccio di Matteo Salvini recupera ancora consenso e si porta al 9,4 per cento. La cifra, confermata dalla supermedia Agi/YouTrend, vede la coalizione del centrodestra nettamente in vantaggio. In particolare, nelle ultime due settimane, il riassorbimento del picco fatto registrare da Forza Italia un mese fa è a favore proprio della Lega.

Lega-Fdi volano, Elly Schlein crolla: il sondaggio spappola-Pd, le cifre

Più stabili le altre forze politiche. Fratelli d'Italia perde giusto un -0,3 per cento raggiungendo il 28,8. Insomma, a Giorgia Meloni nessuno ruba il podio. Segue, seppur a distanza, il Pd si piazza al 20,1 (-0,1). Dietro, ancora una volta, il Movimento 5 Stelle. I grillini non superano la soglia del 16 per cento e si attestano al di sotto, al 15,8 con una piccola crescita dello 0,1. Come già anticipato è il Carroccio ad avere la meglio con una risalita del +0,6 per cento.

Il sondaggio della grande rivincita: doppio salto in avanti, chi gode in queste ore

Per il centrodestra Forza Italia arresta la scalata e registra il 7,6 (-0,2). Crescono nella stessa maniera Azione, al 3,7 (+0,1) e Verdi/Sinistra al 3,2 (+0,1). Mentre per Matteo Renzi la situazione rimane invariata con Italia Viva ferma al 3,0 per cento. E ancora, i partiti minori: +Europa 2,4 (+0,3) Italexit 1,9 (+0,1) Unione Popolare 1,7 (+0,2) Noi Moderati 0,7 (-0,2). Tutti numeri realizzati dal 6 al 19 luglio degli istituti Euromedia (data di pubblicazione: 12 luglio), Quorum (17 luglio), SWG (10 e 17 luglio) e Tecnè (8 e 15 luglio).