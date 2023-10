Supermedia, cresce tutto il centrodestra: il Pd inchiodato, l'ultimo sondaggio

05 ottobre 2023 a

Sempre in crescita il consenso per il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che continua a guidare la classifica dei partiti italiani, come emerge dall'ultima Supermedia YouTrend/Agi. FdI, in particolare, sale dello 0,2 e arriva al 28,9%. Al secondo posto c'è il Pd, stabile al 19,7%. A seguire, in crescita (+0,2), il M5s di Giuseppe Conte al 16,7%. Si tratta del dato più alto per i pentastellati da quando Schlein è stata eletta segretaria del Pd.

Subito dopo c'è la Lega di Matteo Salvini, che cresce dello 0,1, salendo al 9,3%. Rimbalzo positivo, poi, per Forza Italia, che sale al 7,2% guadagnando uno 0,3% di consenso. Azione di Carlo Calenda, invece, è al 3,9% (+0,1). Per quanto riguarda i partiti minori, in fondo alla classifica ci sono l'Alleanza Verdi/Sinistra stabile al 3,4%; Italia Viva al 2,6% (-0,4); +Europa al 2,5% (+0,2); Italexit al 2% (+0,1); Unione Popolare stabile all'1,4% e Noi Moderati allo 0,8% (-0,3). Per quanto riguarda le coalizioni, invece, il centrodestra guadagna uno 0,2% e sale al 46,2%. In lieve crescita (+0,2) anche il centrosinistra, che però resta comunque indietro, al 25,6%.

A commentrare questi numeri è stato Aldo Cazzullo a Tagadà su La7. Il giornalista, in particolare, si è soffermato sulla crescita del M5s e ha detto: "Il Sud è abbastanza deluso dal governo Meloni, Conte lì oramai ha una sua base. Un certo voto anti-sistema, che da una parte chiede più assistenza e dall'altra non ne può più della politica tradizionale, ancora c'è. E Conte lo mantiene".