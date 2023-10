Licia Ronzulli smaschera la sinistra: "Nadef? Ironie fuori luogo"

11 ottobre 2023 a

Licia Ronzulli non ci sta e di fronte alle accuse delle opposizioni sulla nota di aggiornamento al Def non le manda a dire: "Le ironie sui 23,5 miliardi dello scostamento di bilancio sono fuori luogo, soprattutto da parte di chi ha sulla coscienza la responsabilità di quel buco che oggi ci obbliga a investire in deficit", tuona in Aula la presidente dei senatori di Forza Italia, Come ribadito da Ronzulli, "chi ci critica dovrebbe riconoscere che l’alternativa allo scostamento sarebbe stata una manovra lacrime e sangue, una manovra di tagli che, unita alla politica monetaria restrittiva della Bce, avrebbe significato incidere sulla carne viva degli italiani".

Insomma, il governo ha dato il massimo: "Il lavoro serio e responsabile fatto dalla maggioranza ci consente di sederci a Bruxelles con le carte in regola per la trattativa sulla riforma del Patto di Stabilità e Crescita". Da qui la stoccata alle opposizioni che, invece di aiutare, gettano benzina sul fuoco: "Sostenere il governo in questo negoziato dovrebbe essere il minimo sindacale per ogni forza di opposizione che abbia a cuore il futuro dell’Italia".

E ancora: "Noi di Forza Italia siamo convinti che l’Ue debba essere coerente con gli investimenti che chiede ai suoi Stati membri e non ha alcun senso che investimenti come transizione verde, digitale e difesa vadano ad accumularsi al nostro debito che è già ingente. Sarà una battaglia difficile con schieramenti trasversali e diverse famiglie politiche europee e avremo bisogno della massima coesione nazionale possibile". L'auspicio? "Ci auguriamo che la sinistra rifletta su questo". Lacrime e sangue".