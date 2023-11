Sondaggio Swg, tracollo-Pd e tiene FdI. Turbo per Forza Italia: le cifre

14 novembre 2023 a

a

a

In calo tutti i maggiori partiti, stabile Fratelli d'Italia, in crescita solo Forza Italia: è quanto emerge dall'ultimo sondaggio Swg che ha preso in considerazione il periodo che va dall'8 al 13 novembre. In particolare, per il partito della premier si registra una flessione minima, dello 0,1%, che porta FdI al 29,1% dei consensi. Al secondo posto il Pd di Elly Schlein, che perde lo 0,3 rispetto alla settimana scorsa, scendendo così al 19,7. Al terzo posto il M5s di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2 e cala al 16,2.

Subito dopo troviamo Lega e Forza Italia. Mentre il partito di Matteo Salvini perde lo 0,4% dei consensi, scendendo al 9,4%; il partito fondato da Silvio Berlusconi invece guadagna lo 0,3%, attestandosi così al 6,7% e mantenendo un trend positivo. Per quanto riguarda i partiti minori, sono proprio loro ad avere la meglio nell’arco parlamentare. Un lieve calo, dello 0,1%, lo registra solo Azione di Carlo Calenda, ora al 3,9%.

Il Pd in caduta libera, Conte crolla e c'è un colpo di reni nel centrodestra: sondaggione-Mentana

Italia Viva di Matteo Renzi, invece, cresce dello 0,2 e raggiunge così il 3%. Guadagno di un decimale anche per +Europa (2,5%) e Noi Moderati (1,1,%). Mentre il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è stabile al 3,6%. Grande crescita, infine, per L'Italia con Paragone. La lista dell’ex giornalista sale dello 0,3, portandosi così all’1,9%.