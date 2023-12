Conte smascherato da FdI: "Teatralità, consapevole che non stava aiutando l'Italia?"

21 dicembre 2023 a

Non passa la ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. La Camera vota contro. E ad avere la meglio sono Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Proprio così, i grillini di Giuseppe Conte votano con le forze di maggioranza. Quanto basta a scatenare FdI. "Dopo averci trascinato nel pantano del Mes - tuona Sara Kelany -, sottoscrivendo il trattato senza avere una maggioranza parlamentare e il giorno dopo la caduta del suo governo, oggi Giuseppe Conte, con una teatralità degna di un istrione, fa retromarcia e vota no". E ancora, rincarando la dose, la deputata di FdI aggiunge: "Come dovremmo giudicare il voto contrario del Mes alla ratifica della modifica del trattato sul Mes? Significa che era consapevole che non stava aiutando l'Italia? E allora perché lo ha sottoscritto? E quante altre decisioni, da Presidente del Consiglio, ha preso con la stessa leggerezza, o consapevole dei danni che stava causando?".

"Noi votiamo contro", aveva annunciato il leader pentastellato prima di attaccare premier ed esecutivo: "Meloni ha detto che avevamo fatto passare il Mes col favore delle tenebre. Ha mentito al Parlamento. Solo oggi decidete su Mes e ve ne assumete le responsabilità. Noi lo abbiamo rifiutato quando tutti volevano costringere l'Italia". "Nel dicembre 2020 abbiamo lavorato financo per migliorare" questo "strumento" per rendere "il Mes un accordo comunitario e non intergovernativo. Oggi avete portato alla chetichella la votazione sul Mes" in Aula, "ma pensate che gli italiani siano così stupidi? Mascherate i vostri fallimenti" e "il Mes rimarrà grazie a voi un accordo intergovernativo e non comunitario", ha concluso dai banchi dell'opposizione.

E proprio sul via libera di tre anni fa al Meccanismo europeo di stabilità l'ex premier ha chiesto formalmente a Lorenzo Fontana la nomina di un Giurì d'onore che valuti le affermazioni della presidente del Consiglio. Il premier ha imputato a Conte l'ok "contro il parere del Parlamento, senza dirlo agli italiani, con il favore delle tenebre". E sulla questione Mes è intervenuta anche Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: "Grillini e coerenza sono un ossimoro che non si smentisce mai. Nuovo banco di prova è stato oggi il Mes. Fratelli d'Italia ha dimostrato la sua linearità, mentre i 5 Stelle continuano a mentire spudoratamente. Oggi i Cinquestelle, capitanati da Conte, votano contro la ratifica della modifica del trattato sul Mes, lo stesso che il governo Conte aveva sottoscritto il giorno dopo essersi dimesso. Come ha ben precisato il governo Meloni questa sarà l'occasione per avviare una riflessione in sede europea su nuove ed eventuali modifiche al Trattato, più utili all'intera Eurozona e negli interessi della Nazione".