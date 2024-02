Scaparrotta, il candidato di Azione finge di essere il governatore FdI: si finisce in tribunale?

13 febbraio 2024 a

a

a

Antonio Scaparrotta, aspirante consigliere regionale di Azione di Carlo Calenda in Abruzzo, e candidato in provincia di Chieti, ha cominciato la sua campagna elettorale in un modo quantomeno bizzarro.

Per capire la sua strategia, riporta il sito certastampa.it, "bisogna andare sulla pagina Instagram Marsiliopresidente che si direbbe essere quella dell'attuale presidente della Regione, di Fratelli d'Italia, ricandidato" alle prossime elezioni e infatti la stessa pagina è seguita dall'account ufficiale di Giorgia Meloni.

Ma cosa c'entra Scaparrotta che è del partito di Calenda con Meloni e Marsilio? "Il link della pagina Instagram rimanda al sito marsiliopresidente.it" ma attenzione perché in realtà quel sito è la pagina personale proprio di Scaparrotta" visto che egli il 3 ottobre scorso "ha pensato bene di registrare il dominio e di usarlo per la sua pagina personale, collegandoci anche un account Instagram con la foto del presidente attuale".

Insomma, conclude l'articolo: "Marsiliopresidente è lui anche se si chiama Scaparrotta e si candida per D'Amico", che è candidato del centrosinistra. Egli "ha deciso di affidare le sue speranze di elezione anche al profilo fake del presidente della coalizione avversaria disorientando gli elettori". E adesso la vera segreteria del presidente Marisilio sta "valutando l'ipotesi di interessare la magistratura per far rimuovere quella pagina Instagram e bloccare il dominio internet".